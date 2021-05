Itaalia koondise jalgpallurid toodi vaktsiinijärjekorras ette poole

Itaalias on vaktsineerimise tempo aeglane, sest 60 miljonist inimesest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 29,9 miljonit inimesest, neist 6,3 miljonit on täielikult vaktsineeritud. Itaalia vaktsineerib inimesi vanuserühmade järgi, alustades vanematest.

Jalgpalli EM-finaalturniir on riigile aga sedavõrd tähtis, et jalgpallurid toodi vaktsiinijärjekorras ette poole. Esmaspäeval saidki 28 koondise kandidaati Rooma ja Milano haiglates esimese süsti.

«Tahan tänada haigla personali nende külalislahkuse eest,» sõnas Rooma haiglas vaktsineerimas käinud ründaja Ciro Immobile. «Mul on hea meel ja uhke tunne, et olen kätte saanud esimese süsti. Vaktsineerimine on oluline ja loodetavasti saavad peagi kõik kaitstud.»