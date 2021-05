Venemaa hokitäht soetas omale jalgpalliklubi

Ovetškinit inspireeris naiste jalgpalliklubisse investeerima tema ema Tatjana Ovetškina, kes on kahekordne olümpiavõitja korvpallis. «Ma arvan, et on oluline toetada naiste profisporti ja mitte ainult USA-s, vaid ka kogu maailmas. Abikaasaga armastame käia vaatamas naiste jalgpalli ja ka pesapalli,» selgitas jäähokitäht. «Samuti oli minu jaoks oluline anda midagi tagasi Washingtoni kogukonnale. Ma toetan kõiki siin linnas.»