Pärnu kannatas ja noppis vahva võidu

Kalevi read on jätkuvalt küllalt hõredad, kuid otsustajaid leidub seal endiselt, eesotsas VTB Ühisliiga hooaja suurima korviküti Marcus Keene’iga. Keene tõestas seda kahel korral, tabades seisult 72:72 minut enne lõppu läbimurde järel ning paarkümmend sekundit hiljem keskpositsioonilt. Mis sellest, et ta oli eelnenud 16 viskest suutnud läbi korvirõnga saata vaid kolm. Kalev juhtis 76:75.

Pärnu tegutses selgelt võistkondlikumalt

Ent ambitsioonikatel pärnakatel olid vastused olemas. Edon Maxhuni vastas Keene’i esimesele korvile tabava kolmesega ning järgmisele eduka läbimurdega. Seejärel proovis kalevlastest kätt Chavaughn Lewis, kuid eksis. Maxhuni lisas kaks silma juba vabaviskejoonelt ning seejärel saatsid Pärnu juhendajad mitu meest korraga Keene’i piirama. Too kaaslasi ei otsinud, hädaviskele pandi käsi peale ning lõpusireeni kõlades surus veel Mihkel Kirves sümboolselt palli Kalevi korvi.

Pärnakad viisid kaitseplaani hästi täide

«Mängulõppudes oleme kogu play-off’i olnud üsna tublid ja enesekindlad. Tagamehed on seda asja üleval hoidnud. Eks sellised need finaalmängud ongi – tuleb ära kannatada. Lubasin finaalseeria eel, et võitleme nii palju, kui meil sees on.»