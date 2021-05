EM-sarjas teist kohta hoidev Aron: olen kindel, et mul on olemas kiirus liidri püüdmiseks

«Teenisime häid punkte ja oleme EM-sarja üldarvestuses teisel kohal. Kahjuks on [Grégoire] Saucy nüüd natukene eest ära pääsenud, kuid meil on veel kaheksa etappi jäänud ja järgminegi võistluspaik ehk Monaco on ringrada, kus sõitjal on võimalik väga palju ära teha. Meil on veel piisavalt aega. Ma olen kindel, et mul on olemas see kiirus, mis on vajalik tema püüdmiseks. Monacos näeme!» lõpetas Aron enesekindlalt.