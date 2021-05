Vastase kukkumine ei võimaldanud eestlannal olümpiakrossi karikavõistlusel võidu pärast võidelda

«Esimesel lõigul sõitsin vägagi tagasihoidlikult ja see mängis kogu tulemusele kaasa: sel aastal on endurodel vähem lõike (kolm tükki), seega on kõik väga olulised. Järgmised kaks panin juba täie hooga, aga viimasel lõigul kahjuks eelpool startinud naine kukkus. Mul oli vaja temast mööduda, kuid sel rajalõigul polnud selleks lihtsalt võimalust. Sõitsime kahe seina vahel, millega kaotasin sekundeid. Kuid nüüd on mul hammas veel rohkem verel, et taas mõõtu võtta, sest paljud naised on väga võrdsed,» kommenteeris Meier.