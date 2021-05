Vollenaiskonna seiklused Valgevenes: vähe «ekstreemsem» toit ja maske eimillekski pidavad kohalikud

«Siiajõudmine läks ilusti. Ma ise oleks peaaegu seljakoti jätnud Tallinnasse, aga õnneks tuli viimasel hetkel meelde. Lend Valgevenesse ja kogu reis on läinud aga sujuvalt. Hotell on küll mõnede lõunamaalaste jaoks rohkem ekstreemsem ja toidud ka, aga tegelikult on kõik enam-vähem. Esimene tutvus saaliga on ka tehtud: ise lootsin vähe paremat saali, aga ta on selline nagu on. Midagi pole parata, tingimused on kõikidele võrdsed,» kommenteeris rahvusesinduse «Hunt Kriimsilm» esimese asjana.

Seejärel tutvustati võrkpallisõpradele lähemalt Valgevene lähenemist koroonatestide andmisel ja võtmisel. «Jälle klassikaline näide, mis toimub Ida-Euroopas. Meie oma koondisega olime tublid ja kandisme igal pool maske, aga kõik ülejäänud kohalikud kuskil küll maskidega ringi ei jookse. Testide enda tegemine oli muidugi meie koondise arsti Mari [Araku] poolt kontrollitud, et kõik oleks korrektsed. Võttis aega, mis ta võttis, aga tehtud sai. Ja mis kõige tähtsam: kõik on negatiivsed,» sõnas Sagar.

Nagu ennist öeldud, kuuluvad sinisärgid ühte alagruppi Valgevene ja ­Šveitsiga ning Vana Maailma tšempionaadile pääsemiseks tuleb grupis tulla kahe parema sekka. Kui võõrustajaid saab pidada grupi eeldatavaks favoriidiks, siis Eesti ja Šveits peaksid olema samal tasemel.

«Kõik kolm koondist on enam-vähem sama pulga peal. Valgevene on ehk vähe parem, kuna nad on taseme poolest ühtlasemad. Kui Eestil ja Šveitsil eriti on paar liidrit, kellele tuginetakse, siis Valgevenel on kogu tiim ühtlaselt tugev ja nõrka lüli neil pole. Nende alistamiseks tuleb ennast ületada ja anda endast parim,» leidis rahvusnaiskonna statistik/mänedžer.

«Eeltöö on meil tehtud ja vastast on uuritud, nii palju kui materjali on. Järeleandmisi tehtud pole ja homme (esmaspäeval – toim) tuleb väga vihane võitlus. Eks ole näha, kes paremini pakkudelt minema saab, aga käega me lööma ei lähe,» lausus Sagar lõpetuseks.