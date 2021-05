«Täielik hullumeelsus» ehk Hard enduro sari sai vägeva avapaugu

«Kõik need päevad, mil me ehitasime, sadas,» rääkis Jerbach. Finišimäe kõrval asuvas parklas oli peaaegu põlvekõrgune muda, osa rajast oli samuti vee all. Võistluspäevaks see kõik taandus ja vihmast oli Jerbachi sõnul ka kasu — mäed imasid piisavalt niiskust, et sõitjate all mitte betooniks muutuda ning pidamine oli seal seetõttu hea. Siiski, metsaalused olid mudased ja sinna tekkisid sügavad sooned, mida osalejad finišis ka «hea» sõnaga meenutasid.