Postimees esitleb: liikumisalased väljakutsed Eesti500 ja Eesti1000

Uudne väljakutse, mille raames pidi viie kuu jooksul läbima omal jalal 500 km, toimub ka tänavu, kuid sellele on lisandunud kaks uut väljakutset – Eesti1000 ja Latvija500.

Väljakutse Eesti500 eesmärk on läbida viie kuu jooksul 500 km, Eesti1000 siht on kaks korda suurem. Mullune kogemus näitas, et meie inimeste liikumisharjumused on väga erinevad, tänu millele motiveerib suurem eesmärk neid, kelle jaoks on 500 km liiga väike väljakutse.

Latvija500 on Eesti500 kaksikõde, mille sisu sama, kuid vorm erinev.

«Me vajame liikumiseks väikest tõuget, natuke lisamotivatsiooni, konkreetset eesmärki. Teame küll, et igapäevane aktiivne liikumine on hea, kuid vahel tulevad need sammud ikka raskelt. Eriti esimesed sammud,» kommenteeris väljakutseid Eesti500 algataja Janek Oblikas Marathon100 veebilehelt. «Marathon100 väljakutse Eesti500 just seda ongi – väike tõuge, natuke lisamotivatsiooni ja konkreetne eesmärk.»

Eesti500 väljakutse tähendab seda, et viie kuu jooksul 1. juunist 31. oktoobrini tuleb joosta või kõndida vähemalt 500 km ehk keskmiselt 100 km kuus. Kilomeetritena lähevad arvesse kõik omal jalal liigutud verstad. Joosta või kõndida 100 km kuus on jõukohane kõigile, see tähendab ju vähem kui 25 kilomeetrit nädalas! Mullu võttis Eesti500 väljakutsest osa 800 inimest.

Ka sel aastal ootavad väljakutse lõpetajaid imekenad eestikujulised medalid. Medalitel on kujundatud see, mis muudab Eesti meie jaoks koduseks ja armsaks, karikakakardest puravike ja siilideni. Suurele, 110 mm läbimõõduga medalile on paigutatud mitmed olulised vaatamisväärsused, mida on ilusa ilmaga eriti tore külastada.

Eesti500 medal on sinisel põhjal, mis sobib imehästi mulluse, musta taustaga medali kõrvale. Järgmisel aastal on ees ootamas kollektsiooni kolmas, valge põhikujundusega medal ning sinimustvalge värvikombinatsioon ongi valmis!

Eesti500 väljakutse medal. FOTO: Marathon100

Eesti1000 medal on kuldse taustaga. Kilomeetreid on rohkem ja väljakutse kuldse värvi vääriline. Latvija500 medal on Läti rahvusvärvides ja sealse sümboolikaga.

Eesti1000 väljakutse medal. FOTO: Marathon100

Latvija500 väljakutse medal. FOTO: Marathon100

Jõudes eesmärgini enne oktoobri lõppu, saab osavõtja medali kätte juba suvel. Esimesed 500 Eesti500 ja 250 Eesti1000 medalit jõuavad osavõtjateni juulikuus. Seega võib soovi korral osaleda viie kuu jooksul ka enam kui ühel väljakutsel. Kõik, kes jõuavad eesmärgini peale esimese medalipartii postitamist, saavad oma medali kätte oktoobri lõpus, mil väljakutsed lõppevad.

Sel aastal on Marathon100 väljakutsetega liitunud mitmed koostööpartnerid. Meediapartneriks on tänavu Postimees, mis oma enam kui 160 aasta pikkuse ajalooga on kahtlemata üks Eesti kultuuri olulisemaid sümboleid.

Kuna suvi on hea aeg Eestis ringi sõitmiseks ning siinsete vaatamisväärsustega tutvumiseks, tulevad igakuiste vahefinišite loosiauhinnad Eesti ägedaimatelt muuseumitelt – ERMilt, Jääaja Keskuselt, Kumult ja Maanteemuuseumilt.

Vahefinišeid on neli. Kumu vahefinišisse jõudmiseks tuleb 30. juuniks läbida 100 km (loosis vis kinkepiletit kahele!), järgnevad Maanteemuuseumi vahefiniš 31.07 (200 km, loosis kaks muuseumi perepiletit), Jääaja Keskuse vahefiniš 31.08 (300 km, loosis kolm keskuse perepiletit), ERMi vahefiniš 30.09 (400 km, loosis kolm kogu maja pääset kahele).

Kuna suviste kilomeetrite kogumiseks sobib väga hästi Eesti loodus, on igakuised loosiauhinnad välja pannud ka Eesti Terviserajad. Meie terviseradade võrgustik on ju superhea! Kasutame neid võimalusi, mis meile on looduses liikumiseks loodud.

Lisaks loosime igakuiselt välja uue ja inspireeriva Eesti jooksuraamatu «Rabajooksust alastimaratonini. Miks on täna hea päev jooksmiseks?».

Eestimaiseid disainehteid on loosiauhindade kotti lisanud JO Ceramics. Väljakutse joogipartner on Efood, mis on Eesti500 loosiauhindana välja pannud head Radenska mineraalvett.

Rikkaliku loosikoti kõige viimased auhinnad on samuti ihaldusväärsed. Kõikide oktoobri lõpuks eesmärgini jõudnud osalejate vahel loosime välja tuliuue Polar Vantage M2 pulsikella. Kodumaine kaubamärk Sangar on välja pannud võimaluse osta nende e-poest kaupa 100 euro eest (tavahinnas).

Väljakutsele registreerimiseks mine Marathon100 uude registreerimiskeskkonda, kus tuleb esmalt luua kasutajakonto. Saad seda teha SIIN.

Konto loomise järel on nii väljakutsele registreerimine kui ka hilisem tulemuste lisamine lihtne ja mugav.