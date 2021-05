Aleksander Klumberg – Eesti spordirahva kuningas

Ametlik maailmarekord purunes Helsingis

Tallinn, 5. juuli 1920. Rekord on püstitatud ja kaasaelajad on Aleksander Klumbergi tunnustuse märgina oma õlgadele tõstnud! FOTO: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Ning nüüd ei lasknud Klumberg end enam eksitada millestki. Ei saanud takistuseks põhjamaiselt varasügisene, tuuline ja vihmane ilm ega asjaolu, et konkurentsi pakkus talle ainult üks vastane, sama aasta Soome meister ning hilisem tuntud arhitekt Gustaf Strandberg. Eesmärk sai täidetud ja maailmarekord alistatud. Uue tippmargina kanti protokolli 8147,505 punkti (NB! See ja kõik eelnevad tulemused on siin toodud 1912. aasta punktitabeli järgi!) – ja see tulemus leidiski rahvusvahelise kergejõustikuliidu poolt lõpuks kinnitamist üldse esimese kümnevõistluse ametliku maailmarekordina, jäädes annaalidesse sellisena püsima ka pärast Jim Thorpe’i hilisemat rehabiliteerimist.