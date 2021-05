EM-piletit jahtiva koondise kapten publiku saali lubamisest: tore küll, aga kas see on praeguses olukorras õige otsus?

Kuigi see pole veel sajaprotsendiliselt kindel, siis lähtudes Valgevene alaliidu ühismeedias tehtud üleskutsetest tundub, et tänaõhtuseks Valgevene ja Eesti duelliks lastakse saali ka publik. Eesti koondise kaptenit Julija Mõnnakmäed valdasid seda kuuldes veidi kahetised emotsioonid.

Julija Mõnnakmäe FOTO: Tairo Lutter

«[Publikut] pole ju aasta otsa olnud, selles mõttes on see tore ikka. Aga kas see ka praeguses olukorras õige otsus on, et publikut saali tuua? Tervise poole pealt see väga mõistlik võib-olla pole, aga kui nad juba siin on, siis üritame sellest võtta maksimumi,» sõnas sidemängija.

Teist EM-piletit jahtival naiskonnal on tulnud valikmänge oodata väga kaua. Esialgu olid need planeeritud eelmise aasta suve lõppu, kuid seejärel lükati edasi tänavuse aasta jaanuarisse ning nüüd saadakse nendega viimaks maha maikuus. See on aga äärmiselt tervitatav variant, sest vahepeal oli võrkpalliringkondades laual ka variant, et finaalturniirile pääsejad pannakse paika edetabeli alusel, mis jätnuks sinisärgid esimesena ukse taha.

«Me rääkisime juba nädal aega tagasi, et need mängud võiksid juba toimuda. Oleme seda turniiri väga kaua oodanud ja lootnud, et see ikkagi toimub. Loodetavasti nüüd ikkagi kõik toimib, sest oleme väga kaua valmistunud,» sõnas Mõnnakmäe.

Esimeses kohtumises läheb Eesti vastamisi Valgevenega, kes on eeldatavalt ka alagrupi favoriit. Mida on treenerid nende puhul enim rõhutanud? «Vaatasime kõik nende mängijad üle: nad lähevadki jõuga lööma, kuna neil on pikad ja võimekad mängijad. Meie püüame oma blokk-kaitse nii panna, et saame neile vastu ja suudame omakorda pikki mängijaid ära kasutada näiteks kätest auti lüües. Meil on lihtne mänguplaan, kuid kui sellest kinni hoida, siis võib [Valgevene vastu] õnnestuda küll,» sõnas koondise kapten lõpetuseks.