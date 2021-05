Võidusõitja rääkis surmaga lõppenud avarii tagamaid: soovisin valu peatamiseks relva haarata

21-aastane Correa võistles nädalavahetusel F3-sarjas, kus saavutas Barcelonas 15., 10. ja 14. koha. See on suur ime, sest selleks tuli tal läbida meeletu taastusravi.

«Ma mäletan õnnetusest ainult seda, et püüdsin omal jõul vormelist väljuda, kuid see polnud võimalik. Kui mul oleks tol hetkel relv olnud, siis soovinuks enda piinad lõpetada. Kui arstid sündmuskohale saabusid, siis soovisin, et nad mu magama paneksid. Nad vaatasid ainult mu jalga ja tol hetkel mõistsin olukorra tõsisust,» selgitas Correa.

«Amputeerimine olnuks tõesti kõige lihtsam. Samas soovisin veel oma elus gaasipedaalile vajutada ning nõnda säilis mul lootus paranemiseks. Just mentaalses võitluses oli see äärmiselt oluline,» jätkas noor võidusõitja.

Olgugi, et saatuslikust hetkest on möödunud nüüd juba kaks aastat, siis vahel ta ikkagi mõtleb sellele. Ta mõistis hiljem, et raske on kedagi selles süüdistada, kuid mõtteid ei saa lihtsalt nõnda kergelt õnnetusest eemale.