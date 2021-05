Sildaru nomineeriti Euroopa parima noorsportlase auhinnale

14-aastane Sildaru võitis märtsis Venemaal Krasnojarskis freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistlustel rennisõidus kuldmedali ja pargisõidus pronksmedali. Henry treenib oma isa Tõnis Sildaru käe all. «Olla valitud Euroopa viie parima noorsportlase hulka on suur tunnustus. See annab motivatsiooni jätkata sihikindlat tööd edasise nimel,» ütles Henry Sildaru.