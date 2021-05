PSG poolt hüljatud klubilegend jätkab Inglismaal ka tuleval hooajal

Cavani leidis tee Inglismaale oktoobris, kui sai selgeks, et PSG ei taha temaga enam üldse pistmist teha. Manchester United pakkus 34-aastasele ründajale aastast lepingut, mida on võimalik ühe hooaja võrra pikendada. Seejuures ei pidanud United maksma PSG-le sentigi ülemineku eest.

Nüüd otsustatigi ühiselt, et see klausel aktiveeritakse ning Cavanit näeb Inglismaa kõrgliigas pallimas ka tuleval hooajal.

Kuigi start Inglismaal polnud just väga kiita, siis viimastel nädalatel on Uruguay koondislane väga heasse vormi jõudnud ning löönud ka palju väravaid. Viimases seitsmes kohtumises on tema arvele jäänud kaheksa tabamust.

Just see hooaja esimene faas panigi Cavanit kahtlema, kas United on ikka talle sobilik mängupaik, kuid nüüd on need mured murtud.