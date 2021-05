Kui panna laps tennisetrenni, siis kui suur on võimalus, et temast saab hea ja rikas tennisist? «Protsentidest rääkides on miljonäriks saamise võimalus väga väike. Ei tohi luua illusioone, et igast teisest tennisetrenni läinud lapsest saab proff,» ütles Medvedev alustuseks intrigeerivale küsimusele vastates.