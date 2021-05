Ultimaatum Juventusele: Superliigas jätkamine lõppeb Itaalia kõrgliigast väljaviskamisega

Vähemalt on Itaalia jalgpalliliidu president Gravina kindlal seisukohal, et Juventusel enam kohta Itaalia kõrgliigas pole, kui nad otsustavad Superliigas jätkata. «Reeglid on lihtsad: kui Juventus on endiselt Superliiga nimekirjas Itaalia kõrgliigasse registreerimise hetkeks, siis nad lihtsalt ei osale,» selgitas Gravina.