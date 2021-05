Robert Tähe karjäär jätkub Euroopa tippklubis

«Olen väga õnnelik, et saan liituda PGE Skra-ga. Ootused on järgmiseks hooajaks väga kõrged ja meil on tugev tiim. Fännid on Poolas hämmastavad ja eriti Belchatowis. Mul on olnud võimalus vastastiimide ridades neid esindada. Nad olid hämmastavad ja lõid unikaalse atmosfääri. Ma ei jõua ära oodata Belchatowisse tulekut ja uue hooaja alustamist,» ütles Täht.

Klubi president Konrad Piechocki kiitis eestlast. «Ma ei usu, et Robert on oma täit potentsiaali näidanud. Ta on Poola liigas kogunud kogemusi ja käis seejärel itaalias. Seal näitas ta samuti suurepärast taset. Ma usun, et tema lisandumine on võimas täiendus. Meil on tema osas suured lootused. Tegu on väga ründava mängijaga, kellel on head oskused. Usun, et ta tugevdab meie klubi järgmisel hooajal,» rääkis Piechocki.