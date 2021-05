Horvaatia WRC-etapi tulevikus mängivad rolli raha ja valitsuse tugi

Horvaatia ralli eestvedajaks on Daniel Šaškin, kes on ise ralliga 22 aastat tegelenud. «Me mõistame, mida WRC tahab ja mida FIA vajab,» sõnas ta Rallye-Magazinile antud intervjuus.

Hetkel on Horvaatial võimalus ka tulevikus jääda MM-sarja, kuid see sõltub paarist asjast. «Kohtusin WRC Promoteriga ja leping on laual. Nüüd peame leidma vajaliku eelarve ja kohtuma Horvaatia valitsusega. Tahame nendega sõlmida lepingu kaheks-kolmeks aastaks,» rääkis Šaškin.