Treenerite Liit: Raimund Pundi väärkohtles aastakümneid lapsi

«Mõistame hukka endise teenelise võrkpallitreeneri Raimund Pundi aastakümneid kestnud laste väärkohtlemise Eesti Spordigümnaasiumis.

Vastutust selle pedagoogi alatu tegevuse võimaldamise eest kannavad kõik spordi juhtimisega seotud olnud inimesed ja organisatsioonid kuni 2004. aastani, kui sellele inimesele omistati Eesti Vabariigi Valgetähe orden.

See treener on surnud, aga otsesed ohvrid tema neljakümneaastase tegevuse jooksul on täna elus. Elus on ka mitu tuhat selles koolis õppinud õpilast, kes kõike seda oma õppimise ajal pealt nägid ja eriti veel tema treeningrühmade lapsed, kes nende sündmuste keskmesse tahtmatult sattusid. Mitte üks laps ei pidanud sellise õhkkonnaga koolis õppima.

Kümnete aastate jooksul on kõik kõrgemad spordijuhid oma vaikimisega edastanud tänaseni sõnumit, et see kõik pidigi nii olema.

EOK esimeseks sellesuunaliseks avalduseks oli viimasel Valge kaardi päeval spordirahvale mõeldud üleskutse laste väärkohtlemist märgata ja selle vastu võidelda.