Riost tõi Eestile medali neljapaat. Nädalavahetusel algab jaht Tokyo piletile

Laupäevast esmaspäevani peetakse Luzernis otsustav valikregatt. Süsteem on lihtne: iga paadiklassi kaks paremat pääsevad spordi suurpeole. Eesti on esindatud kolme paatkonnaga, kuid reaalne olümpialootus on paarisaerulisel neljasel. Kes on konkurendid ja milline on otsustava heitluse eel tähtede seis?