Spordidirektor kiitis Taaramäed: Rein võitles lõpuni

«Leppimise kokku, et panustame selle peale, et Rein Taaramäe ja Quinten Hermans proovivad suurde põgenike gruppi saada. Quentin oli lõpuks see, kes süütenööri põlema pani. Rein oli väga tähelepanelik ja teadis, kuidas hästi jooksu pääseda. Nad tundsid ennast hästi ja 70 kilomeetrit enne lõppu läksid muljetavaldavale rünnakule,» rääkis spordidirektor Valerio Piva.