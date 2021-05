Eesti tenniselootust aetakse segamini maailma tipuga: inimesed tulevad pidevalt juurde, et koos pilti teha

Nimelt on 17-aastane Lajal suhteliselt sarnane kanadalase Denis Shapovaloviga, vähemalt paljude arvates. «Inimesed ja tulevad minu juurde ja küsivad koos pilti. Pean neile ütlema, et ma ei ole Denis,» rääkis noor tennisemängija.

Mai alguses võidutses Lajal ITFi noorteturniiril ja tõusis sellega juunioride maailma edetabelis 15. reale. «Olen õnnelik. Viimased kolm aastat olen proovinud oma edetabelikohta parandada ja lõpuks jõudsin kõrgele kohale. See tekitab minus hea tunde ja näitab, et raske töö on ära tasunud,» oli Lajal rahulolev.

«Eestis ei ole meil meeste seas tippmängijaid. Enamus meie tennisiste on 500-600 positioonide juures. Aga meil on tulemas mõned head juuniorid, nii et loodetavasti on meie riigi tennise tase tulevikus tugev,» on noor tennisist lootusrikas.

Tema arengus on suurt rolli mänginud ka Serena Williamsi treener Patrick Mouratoglou, kelle akadeemias noormees harjutab. Seal õnnestus tal näiteks eelmisel kuul teha trenni koos maailma esireketi Novak Djokoviciga. Lisaks on ta harjutanud nii Shapovalovi kui ka Daniil Medvedeviga.