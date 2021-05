WRCs suurt edu nautinud autotootja naaseb sporti, ent kas ka ralliradadele?

Eile avaldas Mitsubishi Tokyos oma aastased sissetulekud ja sellega seoses anti teada, et elu lükatakse taas sisse ka oma mootorispordi osakonnale. Dirtfish kirjutab, et firma finantstulemuste 25. lehel seisis: «Ralliarti brändi taaselustamine.»

Seal vihjati, et uue rallimasina puhul on tegu maasturiga ja see tuleb avalikkuse ette kõige varem 2023. aastal. See võiks vihjata Dakari rallile naasimse üle, kuid Dirtfishi andmetel võiks sellise masina baasile ehitada ka WRC-sarjas kasutusele tuleva Rally1-auto.