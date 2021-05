«Mind on õigusteaduskonnas õpetatud (lõpetas TÜ 1994. aastal - toim), et segaste juhtumite korral peab küsima kahte asja: mis õiguslikel alustel ja kellele kasulik? Õigluslikud alused on praegu väga vanad ja neid peaaegu, et pole. Siis jääb järele, et kellele kasulik?» alustab ta asja kommenteerimist.

«Ma põrgatasin [pärast avalduse ilmumist] mõned kõned võrkpalli võtmekujudega, et kas nemad teavad midagi ja kas nende poolde on pöördutud. Kõik olid aga hämmingus. Tundub, et see on väga kitsa ringi lüke. Ehk veelkord: kellele on see kasulik?» jätkab ta.