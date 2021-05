Venemaa meelitab: kolmas välismaa tippsuusataja liitub nende treeningutega

Stupak kuulub Markus Krameri ja Sergei Turõševi treeninggruppi ja kinnitas, et kõik kolm välismaalast liituvad nendega Ramsau treeninglaagris.

«Mulle meeldib Pellegrino suusatehnika väga. Nägin, kuidas nad Davosis treenisid. Ma lihtsalt seisin ja jõllitasin, sest see oli eraldi kunstivorm. See oli tõesti väga ilus. See, kuidas nad ilma keppideta kiirendasid laskumiseks sellise kiiruse ja tehnikaga – lahe!» kiitis Stupak uut treeningpartnerit Match TV-le antud intervjuus.

«On näha, et tegu on väga hea sportlasega ja ta on positiivne, mis on alati pluss. Ma olen õnnelik, et sellised inimesed on meie treeninggrupis,» lisas venelanna.