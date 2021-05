Kärmase sõnul on inimesed «Pealtnägija» lugu valesti mõistnud: meie ei too päevavalgele seda asja

«Inimesi oli päris keeruline saada rääkima. Enamik ei soovinud rääkida ja selle loo puhul on jäämäe veealune osa päris suur. Mul oli kümneid vestlusi inimestega, kellel oli poole sajandi jooksul Pundiga kokkupuuteid ja nende jutust joonistus välja mingisugune pilt,» seletas Kärmas.

Tema sõnul oli keeruline inimestega rääkida, sest paljud looga seotud inimesed on juba üsna elatunud ja ei soovita rääkida sellest, mis teismelisena juhtus. Lisaks tunnistas ta, et inimesed on võib-olla «Pealtnägija» loost valesti aru saanud.

«Meie lugu ei too päevavalgele seda asja. Uurime, miks treenerite liit tegi selle avalduse, mis on selle taga ja millised tõendid. Siin on läinud asi vastupidi. Eile tegi liit avalduse ja ma teadsin seda varem, et tuleb. Kui asjaga on seotud 50 aastat võrkpallitreenerina tegutsenud korüfee ja liit enda autoriteediga tegi sellise avalduse, siis me seda ka käsitleme,» rääkis saatejuht.

Tema sõnul oli nii vana lugu väga keeruline lahata. «See oli erakordselt vastuoluline ja laetud. Öeldi, et treenerite liit on varjusurmas ja tegu on Iginõmme soologa. Enamik, kellega mina rääkisin, olid seisukohal, et Pundi on teistsuguse sättumusega või imelik – mõni ütles pervert –, aga kaks kolmandikku pidasid teda ohutuks,» tõi Kärmas välja.

«Selle ümber see lugu räägibki. Eetilised valikud, miks ja kuidas selliseid asju jutuks võtta ja mille nimel. Me ei lähe üksikasjadesse, mida ta päris detailselt tegi. Nii nagu eelkirjeldatust aru saada, siis see pole lihtne teema, millega inimesed välja tuleksid,» jätkas saatejuht.