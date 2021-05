Kas Tokyo olümpia ikka toimub? USA tühistas koroonahirmu tõttu Jaapani treeninglaagri

Kümme nädalat enne olümpiamängude algust kehtib Tokyos jätkuvalt eriolukord. USA sportlastele mõeldud olümpialaager oleks toimunud Chiba lähistel, kuid viimasel hetkel see tühistati. USA kergejõustikuliit ega olümpiakomitee pole uudist kommenteerinud.

Hiljuti sõnas Jaapani üks suurimaid sporditähti, tennisist Naomi Osaka, et tal on kõhklused, kas olümpiamängud ikkagi peaks toimuma.

Jaapanlaste seas läbi viidud küsitluste põhjal soovib pea 60 protsenti populatsioonist olümpiamängude tühistamist. See tähendab, et olümpiamängude vastu on umbes 70 miljonit jaapanlast.