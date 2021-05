Pärnu peatreener: nägime, et Kalev/Cramot on võimalik taas võita

Kui pärnakad tegid teise poolaja keskpaigas korraliku vahespurdi ning pääsesid rohkem kui kümnepunktilisest kaotusseisust, tuli silme ette 2000. aasta finaalseeria, kui toona Tallinna Kalevi nime kandnud meeskond Tartu Delta vastu kaks esimest kohtumist kaotas ega suutnudki enam pööret tuua ja jäi vastasele kolmandatki korda alla. Praegu peaks Kalev/Cramo olema suurem soosik kui toonane tiim omal ajal, ent tiitlikaitsja hõredad read on kahtlemata aidanud kaasa matši põnevamaks muutmisele.

Kalevi peatreeneri Roberts Štelmahersi käsutuses oli teist mängu järjest kaks pikka meest ja kuus tagamängijat. Äärtest on rivis ainult Tanel Kurbas, kes tegi hea etteaste ja kogus 24 minutiga 16 punkti. Kuid mängupildist on näha, et Kalev ei mängi seda mängu, mida tahaks mängida, ning seda tõdes pärast lõpusireeni ka abitreener Indrek Reinbok.