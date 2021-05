Eesti sporti raputavatel skandaalidel ei näi lõppu. Vaevu jõuab üks nõgine teema settida, kui pinnale kerkib uus. Hiljuti siinmail tublisti lainetust tekitanud brasiillasest jalgpallitreeneri Getulio Aurelio Fredo kõrvale tõusis üleeilse Eesti Treenerite Liidu (ETL) avalduse järel üllataval kombel kodumaine võrkpallikorüfee Raimund Pundi, kelle kohal lasuvad laste seksuaalse väärkohtlemise süüdistused.



Üllatuslikult just seetõttu, et nimetatud treeneri ja pedagoogi puhul on tegu ammu manalateele läinud mehega. Tema tegudest väljaspool palliplatsi või klassiruumi pole varem valjuhäälselt juttu tehtud, vaid sahistati poolsosinal spordirahva tagatubades.

Seejuures polnud Pundi seksuaalse sättumuse – talle meeldisid poisid – teadjate hulk sugugi nii väike, kui see võib-olla esmapilgul paistab. Ometi on 14 aastat pikk aeg. Just nii kaua on tänaseks möödunud hinnatud, mitmete tiitlitega pärjatud treeneri ärasaatmisest.

Homoseksuaalsus polnud saladus