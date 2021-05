Eesti jalgratturi tiimikaaslane sai võistluskeelu

Kohtunikud kukutasid Bouhanni karistuseks viimasele kohale. Stewart kirjutas märtsis ühismeediasse Bouhanni aadressil avaliku pöördumise. «Hei, Nacer Bouhanni. Ma küsiks sult, mida sa sellel hetkel mõtlesid, aga ilmselgelt puuduvad sul ajurakud. Irooniline on see, et sa ütlesid mulle pärast finišit, et mul «puudub lugupidamine». Siin on õpetlik video, kuidas «lugupidamise puudumine» välja näeb.»