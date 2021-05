Postimees näitab otseülekandeid Balti autoringrajahooaja avaetapilt

Vaatamata üleilmsele koroonapandeemiale ja piirangutele on osavõtjaid arvukalt, kuid pealtvaatajaid tribüünidele ja boksiplatsidele ei lubata. Registreerunuid oli juba esmaspäevase seisuga üle saja.

«Pandeemiaga seotud piirangud tekitavad loomulikult rohkem probleeme ja vastutust, kuid me oleme uhked, et meil õnnestus võidusõit teoks teha. Oleme valmistunud, et võistlus kulgeks turvaliselt nii sõitjaile kui ka teenindavale personalile. Samuti rõõmustab meid suur huvi sõitjate poolt ja seetõttu olen ma ka kindel, et avavõistlus kujuneb väga põnevaks ning teeb hooajale suurepärase sissejuhatuse,» rääkis BaTCC direktor Andis Meilands.

Baltimaade mainekaimais ringrajasarjas, Balti kestvussõitude meistrivõistlustel (BEC 6H) on seni üles antud 15 autot, nende seas näiteks Lamborghini Huracán, Porsche GT3 Cup ja mitmed eri marki TCR-klassi autod. Esindatud on kõik kolm Balti riiki. Favoriitideks võib pidada Läti tiimi Flash Racing Latvia ja Leedu meeskonna Šiauliai-RD Signs Lamborghinisid. Eestist läheb võistlema kaks meeskonda: Jõujaam stardib BMW 325-l, ALM Customer Racing aga TCR-klassi Honda Civicul.

Kõige rohkem põnevust tõotavad pakkuda BMW 325 Cupi kaks võistlussõitu, kus rajale on oodata üle 30 auto Eestist, Lätist ja Leedust. Ranged tehnilised tingimused tagavad selles klassis autode võrdsuse ja seega saab siin otsustavaks juhi meisterlikkus. Mullu, kui see klass oli BaTCC kavas esimest korda, moodustasid esikolmiku Matīss Mežaks Lätist, Ramūnas Čapkauskas Leedust ja Andris Čats Lätist, kes kõik on ka seekord stardis. Eeldatavalt tugevaid sõitjaid on selles klassis aga palju ning mingeid prognoose teha võimatu. Eesti on esindatud viie võistlejaga. Kristo Krinpuse, Remo Raudsepa, Enar-Klaus Kunmani ja Pavel Beskrovnõi kõrval on nende seas ka võistluse noorim osavõtja, alles 15-aastane Carmen Kraav, kes Riias teeb oma ringrajadebüüdi.

GT-klassis võtavad omavahel mõõtu koguni kolm Lamborghini Huracáni, nende kõrval tulevad rajale ka Chevrolet Corvette, BMW M4 ja Audi TTRS. Kui ilm püsib soodne, võib nädalavahetusel oodata GT-klassis uusi rajarekordeid.

TCR-klassis tuleb Riias rajale neli autot, hooaja edenedes peaks neile lisanduma veel mõned kogenud piloodid. Eestit esindavad Peeter Peek (Honda Civic) ja Mikk Maaten (Volkswagen Golf), neist viimane on selgelt välja öelnud, et ainult meistritiitel on piisavalt hea tulemus.

Baltimaade rahvuslikes BTC-klassides on üles antud üle 20 auto. BTC4-s on tiitlit kaitsmas mullune meister soomlane Jyrki Jönkkäri (BMW M3 E36) ja BTC3-s leedulane Aurimas Mištautas (BMW 318i). Kahe väiksema klassi (BTC2 ja BTC1) meistrid jäävad aga tänavu eemale ja seal on troon vaba. Nii Simo Lind (BTC2) kui ka Steven Puust (BTC1) võiksid võimete ja tehnika poolest vabalt tiitliheitlusse sekkuda.

Nankang Endurance Academy kahetunnilises kestvussõidus tuleb rajale 20 autot, neist neli Eestist.

Ajaloolisi vormeleid on üles antud 12, eestlaste-lätlaste kõrval ka sakslane Hartmut Heidicke. Enamik starti tulevatest autodest kannab Estonia nime, kuid intriig on ikka sama juba aastaid: kas eestlastest piloodid suudavad koha kätte näidata selle klassi valitsejale, lätlasele Andris Griķisele?