Ralliportaali andmetel liitub WRC-sarjaga Hiina autotootja

MM-sarja korraldajad pole teinud saladust, et Hiina turg on nende jaoks ülioluline. Viis aastat tagasi kuulus ka nende etapp MM-kalendrisse, paraku tuli võistlus loodusjõudude sekkumise tõttu ära jätta.

Sellest hoolimata on Hiina jätkuvalt WRC promootori radaril. Kuid nüüd võib juhtuda, et lisaks tulevikus planeeritud etapile Hiinas tahab sarjaga liituda üks kohalik autotootja, kinnitas allikas DirtFishile.

«Auto on tulemas, planeerimistööd juba käivad. Ilmselt on alguses tegemist Rally3 autoga. Ma ei usu, et see saaks valmis enne kahte aastat,» ütles Kaug-Ida allikas ralliportaalile.

Ta kinnitas, et alguses käisid läbirääkimised kõige tugevama masinaklassiga ühinemiseks, kuid lõpuks otsustati, et õigem oleks alustada mõne madalama kategooria ralliauto ehitamisega.

«On räägitud ka võimsamast ralliautost, kuid on ka võimalus, et liitutakse rallikrossi MM-sarjaga. Ettevõte on praegu paljudele võimalustele avatud. See on väga põnev ettevõtmine,» lisas anonüümne allikas.