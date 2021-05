Nõnda naasis ta kodumaale, kus hakkab sügisest Tartu Bigbank võrkpalliklubi juures täitma abitreeneri rolli. Võrukas tunnistas, et tegemist oli praktiliselt ainsa variandiga, kui ta tahaks vähegi kätt soojas hoida, kuid lisas, et peatreeneriambitsioon on temas jätkuvalt olemas.