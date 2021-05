F1 ekspert kritiseeris Bottast: ära unusta, kes maksab arveid

«Sõidu hilisemas faasis lendas Hamilton Bottasele tuulde ja pingutas kõvasti, et püüda kinni Max Verstappenit ja võidelda võidu nimel. Kuigi Bottasele edastati sõnum, et ta ei hoiaks Lewist kinni, hoidis ta kiiremat tiimikaaslast kaks kolmandiku ringist enda seljataga ja ei lubanud mööda sõita,» ütles BBC F1 kommentaator Palmer vormel 1 kodulehel.

«Kuigi see on tema jaoks rusuv, siis tuleb võtta asju samm-sammult ja lõpuks ei tohi unustada, kes maksab arveid,» vihjas Palmer sellele, et sõitja edust olulisem on meeskondlik võit.