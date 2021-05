Leedu treener kirus ekskalevlast: ta istus pingil nagu tal oleks Grammy auhind peos

Utena peatreener Židrunas Urbonas ei jäänud oma mängijate etteastega rahule. «Mul oli tunne, et juhendan jalgpallitiimi. Mõtle ise: üks on Ronaldo, teine Rivaldo,» põrutas Urbonas, vahendas Leedu Delfi. «Võib-olla on põhihooajal selline asi lubatud, aga mitte play-offis. Nende käed olid pehmed nagu väikestel lastel, see häiris mind meeletult.»