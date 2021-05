Robert Rooba intervjuus KHLile: olen kindel, et teen ka sellele liigale pühendatud tätoveeringu

Robert, Eesti meedia nimetab teie siirdumist KHLi «imeks jääl». Mida see teile tähendab?

Olen alati unistanud KHLis mängimisest. Mulle oli austav mängida Soomes, nüüd aga ootab mind KHL. See avab uksi noortele mängijatele, kel on võimalus näha, kuhu nad võivad küündida. Meil pole eriti palju hokimängijaid, aga kui leidub eeskuju, et on võimalik jõuda heasse liigasse, on see igaühele positiivne märk.

Kas näete oma riigis hoki arengut?

Jah, eriti viimasel seitsmel-kaheksal aastal. Peamine probleem seisneb selles, et jäähalle on vähe. Maa on väike, hoki aga mitte kõige populaarsem spordiala. Jäähallid vajavad suuremat rahastamist ka erasektorilt, mitte ainult avalikust sektorist. Seega tuleb leida inimesi, kes oleks huvitatud jäähallide ehitamisest ja hoki rahastamisest. Peame lihtsalt tööd jätkama ja väikeste sammude haaval edasi minema.

Loodan, et hoki muutub aja jooksul populaarsemaks. Kõik Eestis peetud aKHLi mängud tähendasid meile palju. Kuivõrd Eesti oli varem Nõukogude Liidu osa, jälgivad paljud inimesed KHLi. KHL on Eesti hokisõprade südametele lähedal. Loodan, et meil peetakse rohkem KHLi mänge ning järgmiseks sammuks oleksid jäähallid. Niimoodi saab hoki juurde tuua rohkem lapsi ja spordiala toetus suureneks.

Omapärase asjaoluna mängis just Severstal KHL World Games projekti raames Tallinnas. Kuidas need mängud kohalikule turule mõjusid?

Kuulsin, et pärast esimesi Tallinnas peetud KHLi mänge suurenes hokit harrastavate laste arv. See oli meie hokile kahtlemata suur sündmus.

Kui teie mängijakarjäär lõpeb, muutub hoki arendamine ilmselt oluliseks osaks teie elus?

Loomulikult olen valmis igal moel aitama. See on minu kohustus, sest olen Eesti hoki poeg. Praegu aitan, kuidas suudan, muuta meie hokit tugevamaks ja tulevikku säravamaks. Meil on mitu ühist projekti, näiteks korraldan suvel lastelaagrit. Eelmisel suvel oli seda koroonaviiruse tõttu raske teha, kuid see on tähtis algatus.

Enne, kui tuli pakkumine KHLi klubilt, jõudsite juba Soomes lepingut uuendada?

Jah, uuendasin lepingut JYPga, kuid see sisaldas KHLiga seotud punkti. Rõhutasin agendile selle punkti vajalikkust, et kasutada võimalust, kui see avaneb. Jyväskyläs olin kõigega rahul. Linn ja meeskond on mulle lähedased. Kuid uskusin, et tuleb aeg, mil avaneb võimalus sõlmida leping KHLi klubiga.

Teie uus peatreener Andrei Razin rääkis intervjuus vene keele olulisusest teile. Kas see tuleb nüüd suve jooksul meelde tuletada?

On veidi naljakas, et küsite selle kohta. Neil päevil juba andsin kohalikule raadiojaamale intervjuu vene keeles. Tõsi, tunnen, et veidi on keel ununenud. Aga paar intervjuud, mõni päev suhtlemist, ja kõik meenub. Ma ei muretse sel teemal üldse.

Kuidas alustasite hokitreeningutega?