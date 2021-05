M-Spordi tiimipealik luges hoolealustele sõnad peale: Portugalis on tarvis auto finišisse tuua

«Meil on põhjust olla optimistlikud, sest eelnevad kolme etappi tõid nii mõndagi positiivset. Teame, et tuleb raske ralli ja esiviisikusse murdmine on keeruline. Me ei oota Adrienilt ja Gusilt kangelastegusid. Neil on kindel strateegia. Peamine on, et võistluse jooksul toimuks areng. Adrien peab koguma enesekindlust, sest tal puudub WRC-autoga kruusal igasugune kogemus,» sõnas Millener pressiteates.