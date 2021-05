15-aastane Eesti talent alustas Itaaliast tippu pürgimist

Itaalia TCR-sarja loetakse maailma üheks konkurentsitihedamaks kereautode võistluseks. Igal etapil on rajal vähemalt 27 autot ning stardis on eri riikide meistrid. «Itaalia on kohalikest sarjadest kindlasti maailma esikolmikus. Saksamaal on küll kõva sari, aga mullune Saksa meister ei võitnud Itaalias ühtegi sõitu. Mina hindan seda väga kõrge tasemega sarjaks,» ütles ALM Motorsport tiimijuht Martin Laur.