«Pandeemiaga seotud piirangud tekitavad loomulikult rohkem probleeme ja vastutust, kuid me oleme uhked, et meil õnnestus võidusõit teoks teha. Oleme valmistunud, et võistlus kulgeks turvaliselt nii sõitjaile kui ka teenindavale personalile. Samuti rõõmustab meid suur huvi sõitjate poolt ja seetõttu olen ma ka kindel, et avavõistlus kujuneb väga põnevaks ning teeb hooajale suurepärase sissejuhatuse,» rääkis BaTCC direktor Andis Meilands.