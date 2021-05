3x3 korvpallikoondis läheb püüdma ajaloolist olümpiakohta

«Sanšid on alati olemas. Aga illusioone pole mõtet endale luua, vaid tuleb olla realist. See saab olema väga raske, vaadates juba, kes meil juba alagrupis vastas on. Sealt edasi ma ei ole veel isegi hakanud laveerima. Lähme võtame mäng-mängult ja katsume endast kõik ära teha, et ei oleks pärast turniiri tunnet, et oleks seda ja seda paremini saanud teha. Lähme oma asja tegema ja minu arvates on meil potentsiaali piisavalt,» rääkis Raudla Postimehele.