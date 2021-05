Kas rallifännid peaksid muretsema? Koroonaviirus röövis soomlastelt MotoGP etapi

KymiRingil toimuma pidanud Soome GP asemel kihutavad kaherattalised tänavu hoopis kahel puhul Austrias Red Bull Ringil. Tegemist pole esimese korraga, kui soomlased pika ninaga on jäänud: ka mullu pidanuks MotoGP sari KymiRingi väisama, kuid toonagi said saatuslikuks koroonaviiruse piirangud.

Paralleelselt andis sarja promootor Dorna Sports aga teada, et on sõlminud põhjanaabritega uue viieaastase koostööleppe, mis tähendab, et kui järgmisel aastal viimaks KymiRingile jõutakse, siis MotoGP kalendrisse kuulub ringrada vähemalt 2026. aastani.