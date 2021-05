Kõmulisel Caster Semenyal tuleb teha mitukümmend tundi ühiskondlikult kasulikku tööd

30-aastane Semenya on kahekordne olümpiavõitja 800 meetri jooksus. Tema karjääri on saatnud aga mitmed vaidluses selle üle, kas ta on ikkagi naine. Vahepeal ei saanud staier seetõttu ka võistelda, kuid viimaste reeglite kohaselt saaks ta seda teha, kui on nõus oma loomulikult kõrget testosterooni hulka kunstlikult alla suruma.