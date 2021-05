Eesti piljardiduo jäi ülivalusalt MM-finaali ukse taha

Sakslaste jaoks on tegemist kolmanda paarismängu MM-finaaliga: varasemalt on seal mängitud 2009. aastal (9:11 kaotus Filipiinidele) ja 2011. aastal (10:4 võit Tai üle). Toona moodustasid Saksamaa duo aga Ralf Souquet ja Thorsten Hohmann.

Piljardi 9-palli paarismängu MMid on toimunud 2006. aastast saati ja ajalooliselt on kõige edukamad riigid Hiina ja Filipiinid, kel mõlemal ette näidata kolm MM-tiitlit. Kahel puhul on triumfeerinud Austria, korra on maailmameistriks kroonitud Inglismaa, USA, Soome, Saksamaa ja Taiwan.