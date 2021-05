Kui sportlased lähevad spordist võimalikult kaugele

Piiroja on endiselt ka Pärnu Linnameeskonna jalgpalliklubi president, ent on sellest ametist aina rohkem eemale tõmbunud. «Algul olin seal aktiivne vedaja, ent see kõik on vabatahtlikkuse korras ja võtab tohutult ajaressurssi. Ühel hetkel pidin valima töö, pere ning jalgpalli vahel. Aitan nõu ja jõuga, ent olen kõvasti tagasi tõmmanud pärast eelmist aastat,» lisab Piiroja.

Raio Piiroja. FOTO: Urmas Luik/parnu Postimees

Marko Luhamaa, ettevõtja

Karate maailmameister Marko Luhamaa otsustas kuulata oma sisetunnet ja spordist eemalduda. on ta Zen Detailing OÜ omanik, ettevõte tegutseb autopesu jms teeninduse valdkonnas.

«See oli teadlik otsus, et ma treeneriks ei jäänud, sest mõnda aega tegutsesin ka treenerina. Aga sisetunne ütles, et see pole minu jaoks, ja oma sisetunnet tuleb usaldada. Olen tänaseni kindel, et see oli õige otsus,» leiab endine tippkarateka, kes nüüd satub spordisaali vaid oma laste kaudu. «Üldiselt ma karatega enam seotud pole. Teinekord käin lastega saalis kaasas või osalen mõnel klubi üritusel külalisena, aga muidu mitte.»

Luhamaa sõnul võib sporditaust ja sellega kaasnenud tuntus äris nii kasuks kui ka kahjuks tulla. «Kui teed midagi hästi, siis inimesed soovitavad sind. Tuntus lisab justkui garantiid, et näe, tuntud inimene. Samas kui läheb kehvemini, siis on ka vastutus hoopis suurem, sest kõik teavad su nime,» ütleb ta.

Marko Luhamaa. FOTO: Kristjan Teedema/pm/scanpix Baltics

Tanel Tein, ettevõtja, poliitik

Endine Tartu Rocki ja Eesti korvpallikoondise liider Tanel Tein on hiljem tegutsenud mitmel rindel – nii poliitikas kui ka äris. Tein on Tartu linnavolikogu liige, kuuludes valimisliitu Tartu Eest, ja veab Arena Tartu suurhalli loomise projekti. Lisaks juhib ta reklaamiagentuuri ImiD ja on uue Tartu Rocki korvpalliklubi eestvedaja.

Ise ütleb endine kossuäss, et on poliitikas olude sunnil, sest keegi teine talle olulisi teemasid vedada ei soovi. «Poliitikas olen seetõttu, et nii saan saavutada oma eesmärke ja aidata sporti. Arena Tartut pakkusin esmalt Reformierakonnale, ent nad ei soovinud sellega tegeleda, ja nii tuli lõpuks ise seda asja vedama asuda,» ütleb Tein.

Pärast korvpalluritee lõppu oli tal olemas selge plaan, kuidas edasi minna. Näiteks treeneriks ta saada ei soovinud. «Mul oli selge arusaam, mida tahan tegema hakata, ja selleks oli reklaamiagentuuri loomine. 2010. aastal oli siin digiasjades veel pioneeriaeg ja reklaamiagentuurides sellega samuti väga ei tegeletud. Sain tänu ühele agentuurile teemast tervikpildi ja sain sealt startida. Agentuur töötab siiani edukalt.»

Sportlased on ju heas mõttes jonnakad, viitab Tein sellele, et spordist on hilisemasse ellu palju kaasa võtta. «On see sport või poliitika, eesmärk peab olema, kuidas kuhugi jõuda. Kui tead, mida teed, siis on ka lihtsam raskusi üle elada,» ütleb ta ja nimetab oma poliitilisi tegemisi sotsiaalprojektideks.

«Arena ja Rocki asjad on sellised, mis ju sisse ei too. Lisaks oleme vedanud Tartu korvpallikooli juubeliaasta projekti, et treenereid tänada. See on nagu korvpalli must töö, mida teised teha ei taha,» lisab Tein.