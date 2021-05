Eesti piljardi ajalooline medal: pronks võideti, mitte ei kaotatud

Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik oli ajaloolise medali üle arusaadavalt õnnelik. «Nii mina kui ka usutavasti kogu Eesti spordipere on Eesti esindajatele äärmiselt tänulikud nende hetkede ja emotsioonide eest. Väikesel Eestil võita piljardi suurriike (Inglismaa, Filipiinid) ja võidelda ennast MM-il medalile spordialal, millega tegeletakse üle kogu maailma, on äärmiselt suur saavutus ja väga suure ning järjepideva töö vili!» rõõmustas ta.

Piljardi 9-palli paarismängu MMid on toimunud 2006. aastast saati ja ajalooliselt on kõige edukamad riigid Hiina ja Filipiinid, kel mõlemal ette näidata kolm MM-tiitlit. Kahel puhul on triumfeerinud Austria ja nüüdseks ka Saksamaa, korra on maailmameistriks kroonitud Inglismaa, USA, Soome ja Taiwan.