Peatreener Micelli: ehitasime igas mängus ja geimis, aga ühel hetkel lagunes kõik koost

Esimesed kolm kohtumist kaotanud Eesti koondis läks viimasele mängul vastu teadmisega, et neil tuleb Šveits alistada kas 3:0 või 3:1. Seda aga ei suudetud ning viimaseski kohtumises tuli tunnistada vastaste paremust, sedapuhku skooriga 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:22).

Peatreener Lorenzo Micelli ütles pärast kohtumist alaliidu pressiteenistusele, et ei saa kuidagi rahule jääda naiskonna tegutsemisega esimeses geimis. «Esimese geimi esituses olen ma väga pettunud. Mulle ei meeldinud, kuidas me väljakule tulime ja seal mängisime. Kui pean pool koosseisu juba avageimis välja vahetama, siis meil on probleem. Meil oli täna vaja Šveits alistada 3:0 või 3:1, aga me alustame mängu nii... Ma aktsepteerin üldpilti ja meie hetke taset: me ei suuda nii lühikese ajaga imet teha, aga seda, kuidas me esimese geimis tegutsesime, ei saa ma heaks kiita,» sõnas juhendaja.

Naised peatreener Lorenzo Micelli sõna kuulamas. FOTO: CEV

«See on hetkel meie reaalne tase, et me siin kolmandaks jäime. Üks põhjus on selles, et mitmed meie välisliigades olnud põhimängijad ei ole klubihooajal olnud otsustavates rollides ja sel aastal polnud meil mitme kuu pikkust ettevalmistuse ja kontrollmängude perioodi, et selle pealt head tulemust teha. Ma ei ütle, et meie tase ongi alati selline, aga hetkel on see kahjuks nii. Võtame näiteks Šveitsi, nende liidrid kandsid samu rolle ka klubides tugevates liigades,» tõi peatreener välja ebaõnnestunud turniiri ühe põhjuse.

«Kui me teeme koondisega mitu kuud tööd, suudame me Šveitsi võita. Meil oli selleks ka võimalus siin, see mäng oli juba ju võidetud, aga otsustavatel hetkedel polnud meil otsustajaid. Seda ongi raske teha, kui mängijatel pole klubides sellist kogemust all, et mängida otsustavaid hetki hästi. Me ehitasime ja ehitasime igas geimis, aga ühel hetkel lagunes kõik koost. Ja nii juhtus igas mängus.»