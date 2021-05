Eesti rattur jäi Prantsusmaal napilt poodiumilt välja, kuid sai selga rohelise särgi

«Lootsin, et võistlus lõppeb pundifinišiga ja nii ka läks. Hoidsin ennast sõidu ajal tagasi, et finišis võimalikult hea jalg oleks. Küljetuule lõikudel paigutasin ennast pundis õigesse kohta ja tõusudel samamoodi, et ökonoomselt sõita,» märkis Ärm pressiteates.