Madalseisus Himki võib järgmise hooaja tipptasemel vahele jätta

Lisaks on klubil kaelas suured rahalised kohustused ja Euroliigas keelati neil uute mängijate registreerimine juba märtsi alguses. Sel hetkel oli Himki mängijatele väidetavalt võlgu palgaraha kolme miljoni euro ulatuses.

Spordiminister Terjuškov rääkis Venemaa uudisteagentuurile TASS, et Himki võib halvimal juhul järgmise VTB liiga hooaja vahele jätta. «Himki probleemid on kõigile teada. Kui järgmisel hooajal Himki-nimelist klubi ei eksisteeri, siis me loome uue regionaalse klubi, mis ei osale küll Ühisliigas, aga astme võrra madalamal. Igal juhul saavad meie spordikoolides treenivad korvpallurid mänguaega,» ütles Terjuškov.