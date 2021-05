Andrea Adamo seadis Tänaku tiimikaaslasele uue eesmärgi väljaspool MM-sarja

Breen on tänavu osalenud kolmel Itaalia meistrivõistluste etapil ning pärast teist kohta Targa Florio rallil on ta ka kokkuvõttes teisel kohal. Adamo arvas, et Breeni meistriks tulemine oleks hea tõuge Hyundai Itaalia osakonnale. «Ta osaleb nendele rallile, kus tal on võimalik,» ütles Adamo DirtFishile.