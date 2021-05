Hispaania meedia: Zidane astub Madridi Reali peatreenerikohalt tagasi

Marca kirjutab, et Zidane andis oma otsusest mängijatele teada juba möödunud laupäeval, pärast kaotust Chelseale. Tegu on teise korraga, kui Zidane Madridi tippklubi eesotsast lahkub.

Väidetavalt võttis 48-aastane prantslane otsuse vastu pärast pikka mõtlemispausi ja ta tunneb, et on aeg oma praegusest rollist tagasi astuda. Tema viimaseks mänguks klubi eest jääb kodumäng Villarealiga 23. mail.

Zidane on Madridi Reali ajaloo üks edukamaid peatreenerid ja tema käe all on võidetud 11 karikat. Ainult tiimi 14 trofeeni vedanud Miguel Munoz on selles osas temast edukam olnud.