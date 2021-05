Maailma parim jalgpallur Lewandowski tõusis legendiga ühele pulgale

Bayernit ootab ees veel kohtumine Augsburgiga ja 32-aastasel poolakal on võimalik see rekord ka ainuisikuliselt enda kätte võtta. Samas on tal veel pikk tee minna Mülleri üldisele väravate arvule Saksamaa kõrgliigas. Kui aastatel 1964-1979 Müncheni Bayernit esindanud Mülleril on Saksamaa kõrgliigas kirjas 365 tabamust, siis Lewandowskil on neid 276.